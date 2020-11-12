Королева красоты призналась, что ее «идеальная» внешность усложнила ей жизнь
Фото: Instagram mariathattil
Как призналась 27-летняя австралийка онлайн-порталу News.com.au, ее привлекательная внешность очень повлияла на ее место в университете и возможность получения прибыльной работы, потому что совершенно незнакомые люди подвергали сомнению ее умственные способности. Девушка призналась своим многочисленным подписчикам в социальной сети Instagram, что у ее степень бакалавра в психологии и степень магистра в области HR, сейчас она занимается поиском талантливых кадров для правительства, но чтобы добиться своего положения, ей пришлось пройти множество трудностей и столкнуться с предвзятым отношением со стороны работодателей и сокурсников. «Когда я только начинала свою карьеру рекрутера и стажировалась в одной компании, мне очень часто указывали на мою внешность. Например, что нужно быть особенно милой в общении с другими людьми — ведь я симпатичная, а из-за этого многие могут решить, что я заносчивая. Это обескураживало», — с горечью написала она, добавив, что это был «очень мучительный опыт».
Мария также вспомнила, что один менеджер-мужчина позволил себе прокомментировать количество макияжа, которое она нанесла на лицо и заметил, что она слишком заботится о том, во что одета, а в завершение добавил, что, вероятно, она получила работу только потому, что руководителям-мужчинам понравилась ее внешность, хотя собеседовали ее женщины. Австралийка добавила, что все понимает о человеческой природе судить о людях на основании их физических характеристик, но это очень несправедливо: «Мы делаем выводы о людях, основываясь на стереотипах, ярлыках, ограниченных знаниях и отсутствии репрезентации, но кто вы есть совершенно не зависит от чужого восприятия. В настоящее время мои внешние данные являются трендом в индустрии красоты, поэтому средства массовой информации и общество считают их привлекательными, но так было далеко не всегда».
Фото: Instagram mariathattil
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