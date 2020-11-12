Королева красоты призналась, что ее «идеальная» внешность усложнила ей жизнь

Мария также вспомнила, что один менеджер-мужчина позволил себе прокомментировать количество макияжа, которое она нанесла на лицо и заметил, что она слишком заботится о том, во что одета, а в завершение добавил, что, вероятно, она получила работу только потому, что руководителям-мужчинам понравилась ее внешность, хотя собеседовали ее женщины. Австралийка добавила, что все понимает о человеческой природе судить о людях на основании их физических характеристик, но это очень несправедливо: «Мы делаем выводы о людях, основываясь на стереотипах, ярлыках, ограниченных знаниях и отсутствии репрезентации, но кто вы есть совершенно не зависит от чужого восприятия. В настоящее время мои внешние данные являются трендом в индустрии красоты, поэтому средства массовой информации и общество считают их привлекательными, но так было далеко не всегда».

Фото: Instagram mariathattil

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!