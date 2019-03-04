«Королева конкурса мокрых маек»: Анастасия Макеева позирует с мужем в бассейне

На днях Анастасия Макеева неожиданно для самой себя отправилась отдыхать на Мальдивы —путешествие ей преподнес супруг, которого актриса пока скрывает от поклонников. Кроме возлюбленного, компанию звезде составила ее лучшая подруга Анфиса Чехова и ее новый бойфренд, телеведущий и косметолог Эдуард Демченко.

В один из дней Анастасия решила порадовать хейтеров и выложила в свой микроблог снимок в стиле проекта FollowMeTo — причем позировала актриса вместе с мужем в бассейне, надев очень тонкий джемпер дымчато-розового цвета. Намокнув, кофта не смогла скрыть аппетитные формы Макеевой.