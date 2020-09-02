«Королева Голливуда» рассказала, как ей удается в 43 года выглядеть ровесницей своего сына
Фото: Instagram marcelaiglesiashollywood
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, американка, сама себя называющая «королевой Голливуда» и ведущая успешный lifestyle-блог, очень радуется, когда незнакомцы считают ее вдвое моложе реального возраста. Чтобы добиться подобного результата, она пользуется всеми достижениями эстетической медицины, которые ей доступны.
Свою красоту она поддерживает в первую очередь неинвазивными методиками, в первую очередь инъекциями ботокса, на которые она тратит около 1000 долларов в год (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу), вводит филлеры в губы и в скулы, но стремится добиться максимально естественного результата. Также Марсела регулярно проходит терапию стволовыми клетками. Но что самое важное, женщина живет полной жизнью и не ведет себя как мать взрослого сына. «Я немного сумасшедшая и экстремальная, но мои родные не возражают. Мне нравится слушать, что говорят молодые люди, ведь за ними будущее, потому я и ориентируюсь на них», – пояснила она.
К инъекциям красоты Марсела начала прибегать с 30 лет, чтобы сохранить естественный вид без морщин и заломов на коже, а вот пластические операции не делала никогда. «Я не против хирургического вмешательства, но, думаю, если вы злоупотребляете эстетической медициной, это может сделать вас старше. Тем не менее я не исключаю, что в будущем прибегну к подтяжке лица, если она мне понадобится», – поясняет она и добавляет, что сегодня ведет здоровый образ жизни без стресса и вредных привычек, правильно питается, чтобы отсрочить этот момент как можно дольше. Сын женщины поначалу стеснялся столь юной мамы, но потом ему такой расклад вещей даже понравился: «Мы невероятно близки с моим сыном Родриго, мы всегда вместе. Наша связь больше похожа на братско-сестринскую, чем на родительско-сыновнюю, потому неудивительно, что многие ошибаются».
Фото: Instagram marcelaiglesiashollywood
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