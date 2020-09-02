«Королева Голливуда» рассказала, как ей удается в 43 года выглядеть ровесницей своего сына

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, американка, сама себя называющая «королевой Голливуда» и ведущая успешный lifestyle-блог, очень радуется, когда незнакомцы считают ее вдвое моложе реального возраста. Чтобы добиться подобного результата, она пользуется всеми достижениями эстетической медицины, которые ей доступны.

Свою красоту она поддерживает в первую очередь неинвазивными методиками, в первую очередь инъекциями ботокса, на которые она тратит около 1000 долларов в год (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу), вводит филлеры в губы и в скулы, но стремится добиться максимально естественного результата. Также Марсела регулярно проходит терапию стволовыми клетками. Но что самое важное, женщина живет полной жизнью и не ведет себя как мать взрослого сына. «Я немного сумасшедшая и экстремальная, но мои родные не возражают. Мне нравится слушать, что говорят молодые люди, ведь за ними будущее, потому я и ориентируюсь на них», – пояснила она.