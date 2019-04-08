logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Копия Сары Коннор»: поклонники сравнили юную Наргиз с героиней «Терминатора»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Наргиз Закирова

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица Наргиз Закирова удивила фолловеров архивным снимком из своей молодости.

Экстравагантной певице Наргиз исполнилось уже 48 лет, но и сейчас она выглядит молодо и свежо, как и тридцать лет назад — правда, тогда она была совсем другой. На ретро-снимке, который был опубликован в микроблоге звезды, юная Наргиз предстала с копной светлых волос с густой челкой и, разумеется, без татуировок на лице.

When I was 18 ...🤨

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

«Ты супер, я в тебе вижу какую то неиссякаемую энергию и силу», «Кроме волос ничего не изменилось, такая же молодая и красивая», «Вы похоже на актрису, из терминатора», «Сара Коннор)», «Какая смпатичная девочка! Юная совсем, а взгляд здесь задумчиво-«уставший». С годами личико совсем не изменилось, а взгляд теперь мудрый и все больше озорной», «Блонд? Не подумала бы! Но Вам идет)», — прокомментировали фото удивленные поклонники (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Кстати, недавно Наргиз выкладывала и другой архивный кадр, сделанный 11 лет назад. «New York 2008 «DOWN HOUSE» lounge. The best memories ever», — так подписала звезда «Голоса» снимок, на котором она позирует с собранными в «мальвинку» длинными черными волосами, в необычном черном топе и в джинсах. Интернет-пользователи также пришли в восторг от непривычного для них образа любимой певицы.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»