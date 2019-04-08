«Копия Сары Коннор»: поклонники сравнили юную Наргиз с героиней «Терминатора»

Экстравагантной певице Наргиз исполнилось уже 48 лет, но и сейчас она выглядит молодо и свежо, как и тридцать лет назад — правда, тогда она была совсем другой. На ретро-снимке, который был опубликован в микроблоге звезды, юная Наргиз предстала с копной светлых волос с густой челкой и, разумеется, без татуировок на лице.
«Ты супер, я в тебе вижу какую то неиссякаемую энергию и силу», «Кроме волос ничего не изменилось, такая же молодая и красивая», «Вы похоже на актрису, из терминатора», «Сара Коннор)», «Какая смпатичная девочка! Юная совсем, а взгляд здесь задумчиво-«уставший». С годами личико совсем не изменилось, а взгляд теперь мудрый и все больше озорной», «Блонд? Не подумала бы! Но Вам идет)», — прокомментировали фото удивленные поклонники (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Кстати, недавно Наргиз выкладывала и другой архивный кадр, сделанный 11 лет назад. «New York 2008 «DOWN HOUSE» lounge. The best memories ever», — так подписала звезда «Голоса» снимок, на котором она позирует с собранными в «мальвинку» длинными черными волосами, в необычном черном топе и в джинсах. Интернет-пользователи также пришли в восторг от непривычного для них образа любимой певицы.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram