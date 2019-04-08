«Копия Сары Коннор»: поклонники сравнили юную Наргиз с героиней «Терминатора»

Кстати, недавно Наргиз выкладывала и другой архивный кадр, сделанный 11 лет назад. «New York 2008 «DOWN HOUSE» lounge. The best memories ever», — так подписала звезда «Голоса» снимок, на котором она позирует с собранными в «мальвинку» длинными черными волосами, в необычном черном топе и в джинсах. Интернет-пользователи также пришли в восторг от непривычного для них образа любимой певицы.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram