Комсомолка, спортсменка и просто красавица: Екатерина Стриженова показала студенческую фотографию

Фотография, которую опубликовала сегодня Екатерина Стриженова в своем блоге, спровоцировала массу обсуждений в Сети. «С Днем рождения Комсомола — сегодня исполняется 100 лет! Поздравляю всех, кто вступал в ряды ВЛКСМ! Я была комсомолкой, ездила с ансамблем "Калинка" на агитпоездах по всей стране на комсомольские стройки... Это часть моей жизни, это наша история», — написала звезда под снимком, на котором запечатлена совсем молоденькой.