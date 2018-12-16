«Колобок я теперь, а не женщина»: Ирина Горбачева кардинально сменила имидж

Личная жизнь 30-летней Ирины Горбачевой стала предметом обсуждения после того, как выяснилось, что актриса и ее супруг Григорий Калинин развелись спустя три года после свадьбы. После этого звезде фильма «Аритмия» приписали роман с режиссером Эдуардом Оганесяном. Косвенным подтверждением романа светские сплетники посчитали новый образ актрисы, ставшей блондинкой с дредами.
Несколько часов назад Горбачева немало удивила подписчиков своего Instagram. Актриса приняла решение побрить голову. «Друзья)) я теперь #лысаябашкадайпирожка Что хочу сказать!)) ничего не бойтесь!) экспериментируйте!жизнь одна и не долгая( по вселенским часам смотрела) ..и нет не для роли,а для себя!)) не бойтесь быть смешными))ирония наше самое сильное оружие!» — отметила Ирина, подчеркнув, что такая трансформация вызвана собственным желанием, а не требованием для новых ролей.
«Вам очень идет», «Ты прекрасна во всех смыслах и с любой прической», «Если женщине идет лысая башка, то считается, что эта женщина очень красивая», «Новый имидж, новая энергия», «Ну надо же, даже про лысую можно сказать: «какая красивая девушка»», «Ирина! Вы теперь Женщина-Маяковский! И, по моему, это звучит гордо!», «Красоту ничем не испортить», — уверены подписчики.
А вам нравится новый образ Ирины Горбачевой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: instagram