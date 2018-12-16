«Колобок я теперь, а не женщина»: Ирина Горбачева кардинально сменила имидж

Личная жизнь 30-летней Ирины Горбачевой стала предметом обсуждения после того, как выяснилось, что актриса и ее супруг Григорий Калинин развелись спустя три года после свадьбы. После этого звезде фильма «Аритмия» приписали роман с режиссером Эдуардом Оганесяном. Косвенным подтверждением романа светские сплетники посчитали новый образ актрисы, ставшей блондинкой с дредами.

Несколько часов назад Горбачева немало удивила подписчиков своего Instagram. Актриса приняла решение побрить голову. «Друзья)) я теперь #лысаябашкадайпирожка Что хочу сказать!)) ничего не бойтесь!) экспериментируйте!жизнь одна и не долгая( по вселенским часам смотрела) ..и нет не для роли,а для себя!)) не бойтесь быть смешными))ирония наше самое сильное оружие!» — отметила Ирина, подчеркнув, что такая трансформация вызвана собственным желанием, а не требованием для новых ролей.