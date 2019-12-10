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«Когда сама себе нравлюсь»: 41-летняя Ирина Пегова осталась в восторге от стильной черно-белой фотосессии

Ирина Пегова поделилась результатом недавней фотосъемки.

«Тот случай, когда сама себе нравлюсь! Дамир Жукенов, ты чудесник! Хочу быть всегда... такой....», — написала она.

«Ох, шикарна», «Тот случай, когда реально очень красивая», «На обложку журнала можно сразу», «Совпало все: макияж, прическа, костюм, модель», «Очень классная фотка. Ирина вы богиня», «О, этот взгляд! Все может выразить так чудно», «Не только себе, но и нам нравитесь. А тут особенно», «Нет более привлекательной женщины, чем та, которая понравилась сама себе», «Вы неподрожаемы», «Вы как итальянка здесь», «Звезды Голливуда отдыхают», «Вы абсолютная красавица», «Сильная и одновременно слабая женщина. Вы просто отлично выглядите», «Ирина хватит хвастаться своей красотой», «А почему бы и нет, если красавица! Очень нравится как вы вживаетесь, проживаете все роли. Настоящая, естественная», «Да, вы другая. Ушла простота. Есть великая тайна красивой женщины», «Какое светлое, дивное лицо», «Очень стильная фотография», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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