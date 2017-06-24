«Когда нужно было похудеть к лету, но что-то пошло не так»: Анна Седокова вновь делится фото в бикини
Популярная певица Анна Седокова 8 апреля стала мамой в третий раз. Практически на следующий день после родов звезда заявила о желании как можно скорее вернуть былую форму. В Instagram артистки довольно скоро появились фотографии в купальниках, советы по похудению, а через два месяца после родов певица вышла на сцену в обтягивающем платье. Несмотря на обилие комплиментов от подписчиков, сама Анна, видимо, не очень довольна своей фигурой на сегодняшний день.
В блоге знаменитости появилось фото в бикини с подписью: «Когда нужно было похудеть к лету, но что то пошло не так».
Многие подписчики отметили в комментариях, что Анна выглядит замечательно. Хотя некоторые предположили, что многодетная мама просто хочет, чтобы ее лишний раз похвалили. За пару часов с момента публикации снимок набрал более 60 тысяч лайков.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com