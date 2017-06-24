Неужели певица считает свою фигуру несовершенной?

Популярная певица Анна Седокова 8 апреля стала мамой в третий раз. Практически на следующий день после родов звезда заявила о желании как можно скорее вернуть былую форму. В Instagram артистки довольно скоро появились фотографии в купальниках, советы по похудению, а через два месяца после родов певица вышла на сцену в обтягивающем платье. Несмотря на обилие комплиментов от подписчиков, сама Анна, видимо, не очень довольна своей фигурой на сегодняшний день.