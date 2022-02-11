Клеить или нет: смогут ли тейпы разгладить морщины — а если нет, что они вообще делают

Речь идет о тейпах. Тейпы — это клейкие ленты, которые используют профессиональные спортсмены для поддержания мышц и связок во время тренировок. Однако они стали косметическим средством в жизни обычных людей. Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, как влияют тейпы на кожу лица.

«Тейпы не воздействуют на саму мышцу, а мимические морщины возникают в первую очередь из-за работы определенных мышц лица. Что же касается мелких морщинок, которые являются следствием увядания кожи при мелкоморщинистом типе старения, то и здесь тейпы не решают основной задачи — качественного увлажнения кожи», — рассказывает Гавашели.

Пластический хирург уверена, что польза от них есть. Просто заключается она в улучшении тонуса кожи и снятия гипертонуса мышц. Более того, это отличное средство для профилактики и предупреждения изменений кожи. Но, к сожалению, тейпирование не является решением уже существующей проблемы.