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Клеить или нет: смогут ли тейпы разгладить морщины — а если нет, что они вообще делают

Сохранить подтянутую и упругую кожу хочет практически каждая. Для этого существуют целые линейки для возрастной кожи или для кожи с первыми признаками старения. Что говорить о всевозможных косметологических процедурах, массаже для лица и даже хирургических вмешательствах. Но наш сегодняшний продукт не требует инвазивных процедур или даже обращения к специалисту. Воспользоваться им можно и дома. Вопрос: эффективно ли это и что дает?
Клеить или нет: смогут ли тейпы разгладить морщины — а если нет, что они вообще делают

Речь идет о тейпах. Тейпы — это клейкие ленты, которые используют профессиональные спортсмены для поддержания мышц и связок во время тренировок. Однако они стали косметическим средством в жизни обычных людей. Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, как влияют тейпы на кожу лица.

«Тейпы не воздействуют на саму мышцу, а мимические морщины возникают в первую очередь из-за работы определенных мышц лица. Что же касается мелких морщинок, которые являются следствием увядания кожи при мелкоморщинистом типе старения, то и здесь тейпы не решают основной задачи — качественного увлажнения кожи», — рассказывает Гавашели.

Пластический хирург уверена, что польза от них есть. Просто заключается она в улучшении тонуса кожи и снятия гипертонуса мышц. Более того, это отличное средство для профилактики и предупреждения изменений кожи. Но, к сожалению, тейпирование не является решением уже существующей проблемы.

Фото: Freepik

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