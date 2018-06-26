Ким Кардашьян засветила лишнее на новом селфи в белье

Несколько дней звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян пообещала поклонникам и прессе, что отныне не будет делать селфи. Фотографии себя, принесшие ей популярность, а также немалый доход от продажи одноименной книги, наскучили многодетной маме. Но сегодня Ким забыла о своих словах и все-таки «лупанула себяшечку».

Кадр получился горячим: на фото звезда запечатлена в нижнем белье из прозрачного материала, который открывает любопытным взглядам все подробности.