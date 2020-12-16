Ким Кардашьян раскрыла секрет, как выглядеть безупречно в облегающих платьях

Именно благодаря Ким Кардашьян в моду вошел контуринг лица, корректирующий черты лица, она же на своем примере показала, как пользоваться двусторонним скотчем, чтобы приподнять грудь и «помочь» своему декольте выглядеть идеально, и вот новый бьюти-совет от знаменитости. На сей раз 40-летняя звезда в своем блоге в социальной сети Instagram поделилась видеороликом, в котором рассказала, как скрыть недостатки в облегающем наряде с открытой спиной, в котором акцент естественным образом смещается на талию и ягодицы.