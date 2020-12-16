Ким Кардашьян раскрыла секрет, как выглядеть безупречно в облегающих платьях
Именно благодаря Ким Кардашьян в моду вошел контуринг лица, корректирующий черты лица, она же на своем примере показала, как пользоваться двусторонним скотчем, чтобы приподнять грудь и «помочь» своему декольте выглядеть идеально, и вот новый бьюти-совет от знаменитости. На сей раз 40-летняя звезда в своем блоге в социальной сети Instagram поделилась видеороликом, в котором рассказала, как скрыть недостатки в облегающем наряде с открытой спиной, в котором акцент естественным образом смещается на талию и ягодицы.
Кардашьян заявила, что она, как и большинство голливудских звезд, всегда надевает под облегающие платья корректирующее белье, которое подчеркивает талию, убирает живот, поднимает ягодицы и сглаживает недостатки на бедрах. Звезда отметила, что предпочитает варианты цвета нюд, которые незаметны на под одеждой. Подписчики Ким оценили ее откровенность и осыпали комплиментами: «Брутальная честность!», «Красотка», «Идеально!», «Жаль, что только вы делитесь своими секретами, которые скрывают недостатки», «Спасибо, обожаю ваши уловки», «Утягивающее белье – отличная вещь, подтверждаю», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram kimkardashian
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