37-летняя Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором предстала в коротком топе и микроскопических стрингах.

Американская теледива Ким Кардашьян регулярно выкладывает в свой микроблог фото в сексуальном нижнем белье или вовсе без него. На днях красотка показала снимок, сделанный в рамках рекламной кампании диетических БАД Flat Tummy.

Ким позировала в коротком белом топе, едва прикрывавшем ее внушительный бюст, и в белых стрингах. Такой смелый комплект подчеркнул тонкую талию Кардашьян и, конечно, ее пышные бедра, которые тем не менее выглядят подтянутыми.