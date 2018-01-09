Ким Кардашьян показала осиную талию и пышные формы в одном нижнем белье
Фото из Instagram Ким Кардашьян
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37-летняя Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором предстала в коротком топе и микроскопических стрингах.
Американская теледива Ким Кардашьян регулярно выкладывает в свой микроблог фото в сексуальном нижнем белье или вовсе без него. На днях красотка показала снимок, сделанный в рамках рекламной кампании диетических БАД Flat Tummy.
Ким позировала в коротком белом топе, едва прикрывавшем ее внушительный бюст, и в белых стрингах. Такой смелый комплект подчеркнул тонкую талию Кардашьян и, конечно, ее пышные бедра, которые тем не менее выглядят подтянутыми.
А недавно Ким пошла еще дальше: она опубликовала фото топлес, на котором лежит на боку в постели, демонстрируя свои знаменитые ягодицы. Возможно, автором горячего кадра был супруг звезды Канье Уэст — должно быть, все мужчины мира позавидовали рэперу!