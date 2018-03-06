Ким Кардашьян ест лапшу, прикрыв обнаженную грудь розовыми прядями

После рождения троих детей звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян стала, пожалуй, еще сексуальнее. Она долго работала над тем, чтобы вернуть «добеременные» формы после вторых родов. Третьего наследника Ким помогла родить суррогатная мать. Сегодня 37-летняя Кардашьян поделилась весьма откровенным снимком, на котором она демонстрирует идеальную грудь, прикрытую выкрашенными недавно в модный розовый цвет прядями.