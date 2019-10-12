«Хватит фотошопа»: Глафира Тарханова удивила «естественной» красотой

Кто-то предположил, что в таком гриме Глафира очень похожа на своего отца, артиста кукольного театра: «Наверно, вы стали на своего отца похожи, в этом гриме?». «Да, вы правы, я сама удивилась, насколько😁», —ответила Тарханова.

«Глаша Джигурдаша», «Глаша, какой интересный и весёлый образ. 😂😂😂», «Вау, красотка», «Не надо! Вам это не идет!», «А глазки-алмазки выдают!!!!!!!», «Ааааааа... Срочно к барберу!!! 😂💖», — пишут фолловеры.