«Хватит фотошопа»: Глафира Тарханова удивила «естественной» красотой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Instagram Глафиры Тархановой похож на настоящий фотоальбом — актриса делится результатами модных фотосессий, в которых принимает участие.
Свежий пост в блоге звезды театра и кино немало удивил ее подписчиков: «Хватит фотосессии с фотошопом устраивать😜...вот реальность! 👀 Виктория @roma_novskaya в твоих руках - я без прекрас! Надюша - бородач😂😂😂 Дон Кихот, Сирано де Бержерак...кто я нынче?! Может мне потеснить коллег мужчин, у них конкуренция поменьше, мне идет???».
Кто-то предположил, что в таком гриме Глафира очень похожа на своего отца, артиста кукольного театра: «Наверно, вы стали на своего отца похожи, в этом гриме?». «Да, вы правы, я сама удивилась, насколько😁», —ответила Тарханова.
«Глаша Джигурдаша», «Глаша, какой интересный и весёлый образ. 😂😂😂», «Вау, красотка», «Не надо! Вам это не идет!», «А глазки-алмазки выдают!!!!!!!», «Ааааааа... Срочно к барберу!!! 😂💖», — пишут фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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