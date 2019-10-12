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«Хватит фотошопа»: Глафира Тарханова удивила «естественной» красотой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой

Забавное фото появилось в блоге актрисы.

Instagram Глафиры Тархановой похож на настоящий фотоальбом — актриса делится результатами модных фотосессий, в которых принимает участие.

Свежий пост в блоге звезды театра и кино немало удивил ее подписчиков: «Хватит фотосессии с фотошопом устраивать😜...вот реальность! 👀 Виктория @roma_novskaya в твоих руках - я без прекрас! Надюша - бородач😂😂😂 Дон Кихот, Сирано де Бержерак...кто я нынче?! Может мне потеснить коллег мужчин, у них конкуренция поменьше, мне идет???».

Кто-то предположил, что в таком гриме Глафира очень похожа на своего отца, артиста кукольного театра: «Наверно, вы стали на своего отца похожи, в этом гриме?». «Да, вы правы, я сама удивилась, насколько😁», —ответила Тарханова.

«Глаша Джигурдаша», «Глаша, какой интересный и весёлый образ. 😂😂😂», «Вау, красотка», «Не надо! Вам это не идет!», «А глазки-алмазки выдают!!!!!!!», «Ааааааа... Срочно к барберу!!! 😂💖», — пишут фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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