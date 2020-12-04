Художник набил тысячу татуировок и почти потерял зрение
Фото: instagram.com/marcelobboytattoo
Мужчина превратился из обычного парня в «монстра» и объяснил, где делать тату больнее всего. Как уточнил бразилец, первый рисунок на тело он нанес в возрасте 15 лет. Влюбившись в боди-арт, художник ежегодно начал рисовать по сотне рисунков.
38-летний Марсело — сейчас обладатель около тысячи татуировок. Кроме того, он провел несколько модификаций тела, включая подкожные импланты, расщепление языка, клыки и множество пирсингов.
Увлечение стоило ему больших денег. На свой страшный облик он потратил около 30 тысяч реалов (430 тысяч рублей).
К примеру, клыки стоят около 14 тысяч бразильских реалов (201 тысяча рублей). Соуза Рибейро поставил их из-за того, что ему нравятся вампиры. При этом мужчина столкнулся с проблемами со здоровьем. В 2012 году он покрыл чернилами глазные яблоки и чуть не ослеп: глаза покраснели и болели.
«Пока я забивал уши, боли не было из-за анестезии, но как только анестезия прошла, мои уши просто горели в течение нескольких дней», — вспомнил другой случай мастер.
Фото: Instagram/@marcelobboytattoo, pixabay.com
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