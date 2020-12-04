Художник набил тысячу татуировок и почти потерял зрение

Увлечение стоило ему больших денег. На свой страшный облик он потратил около 30 тысяч реалов (430 тысяч рублей).

К примеру, клыки стоят около 14 тысяч бразильских реалов (201 тысяча рублей). Соуза Рибейро поставил их из-за того, что ему нравятся вампиры. При этом мужчина столкнулся с проблемами со здоровьем. В 2012 году он покрыл чернилами глазные яблоки и чуть не ослеп: глаза покраснели и болели.

«Пока я забивал уши, боли не было из-за анестезии, но как только анестезия прошла, мои уши просто горели в течение нескольких дней», — вспомнил другой случай мастер.