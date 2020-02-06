Художница, создающая скульптуры из собственных волос, покорила Сеть своим необычным творчеством

Летиции всего 22 года, но в социальной сети Instagram она уже признанная звезда со множеством преданных поклонников. Девушка признается, что с детства ее волосы были очень пышными и жесткими, что обусловлено генетически, однако в какой-то момент она столкнулась с вопросом, как укротить их. Ей не хотелось выпрямлять их или заплетать в мелкие косички, как делало большинство африканских женщин. Именно тогда Кай начала смотреть видеоролики о создании разных укладок в Интернете.

А в 20-летнем возрасте Летиция случайно наткнулась в Instagram на страничку с прическами, которые делали женщины африканских племен в давние времена. И это ее настолько впечатлило, что она решила попробовать повторить их, а потом начала экспериментировать. Итогом ее трудов стали «скульптуры» из волос – точные и выразительные. На них художница «изображает» животных, людей, деревья и даже социальные проблемы о насилии над женщинами, которые ее очень волнуют. В своей работе она использует накладки, проволоку, нитки, иголки, шерсть и даже накладные ногти и елочные игрушки.