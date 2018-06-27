Худая и загорелая Наталья Штурм прикрыла обнаженную грудь дарами моря в день своего 52-летия

В этот четверг, 28 июня, популярная певица Наталья Штурм отмечает свое 52-летие. В честь этого дня блогер подготовила своим подписчикам сюрприз.
«Звезду словила в океане). Не могла не поделиться в свой день рождения», — написала она.
День своего рождения Штурм отмечает в Танзании, туда она прибыла четыре дня назад и уже успела отлично загореть. Легкие завтраки и ежедневные морские ванны позволяют ей демонстрировать плоский животик на зависть хейтерам.
Эта поездка стала весьма долгожданной для артистки. «Так рванула в океан, что раздеться забыла. Смотрю под ноги, чтоб на ежа не наступить. Из воды нереально вылезти. Это что-то райски райское и космически бомбезное», — делилась Штурм впечатлениями.
Поздравляем Наталью с праздником и желаем еще больше творческих идей!
Фото: instagram