Худая и загорелая Наталья Штурм прикрыла обнаженную грудь дарами моря в день своего 52-летия

Эта поездка стала весьма долгожданной для артистки. «Так рванула в океан, что раздеться забыла. Смотрю под ноги, чтоб на ежа не наступить. Из воды нереально вылезти. Это что-то райски райское и космически бомбезное», — делилась Штурм впечатлениями.

Поздравляем Наталью с праздником и желаем еще больше творческих идей!