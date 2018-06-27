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Худая и загорелая Наталья Штурм прикрыла обнаженную грудь дарами моря в день своего 52-летия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Штурм

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Наталья Штурм ушла в отрыв в день своего рождения.

В этот четверг, 28 июня, популярная певица Наталья Штурм отмечает свое 52-летие. В честь этого дня блогер подготовила своим подписчикам сюрприз.

«Звезду словила в океане). Не могла не поделиться в свой день рождения», — написала она.

День своего рождения Штурм отмечает в Танзании, туда она прибыла четыре дня назад и уже успела отлично загореть. Легкие завтраки и ежедневные морские ванны позволяют ей демонстрировать плоский животик на зависть хейтерам.

Эта поездка стала весьма долгожданной для артистки. «Так рванула в океан, что раздеться забыла. Смотрю под ноги, чтоб на ежа не наступить. Из воды нереально вылезти. Это что-то райски райское и космически бомбезное», — делилась Штурм впечатлениями.

Поздравляем Наталью с праздником и желаем еще больше творческих идей!

Фото: instagram

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