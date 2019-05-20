«Хороши девочки»: в Сети обсуждают новое фото жены и 18-летней дочери Александра Малинина

Жене Александра Малинина Эмме 57 лет. Доктор наук и владелица сети клиник с аптеками выглядит намного моложе своих лет: у нее идеальная фигура, ухоженное лицо и у нее безупречный вкус в одежде.

Эмма Малинина активно ведет микроблог в Instagram, где публикует семейные фото. На странице часто появляются и муж, и дети-близнецы – 18-летние Фрол и Устинья.

Супруга певца опубликовала новое фото, на котором она с дочерью позирует в спортзале. Причем, с первого взгляда они выглядят как сестры.