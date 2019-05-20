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«Хороши девочки»: в Сети обсуждают новое фото жены и 18-летней дочери Александра Малинина

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмма Малинина с детьми

Фото: Instagram
Подписчики отмечают красоту и молодость супруги певца.

Жене Александра Малинина Эмме 57 лет. Доктор наук и владелица сети клиник с аптеками выглядит намного моложе своих лет: у нее идеальная фигура, ухоженное лицо и у нее безупречный вкус в одежде.

Эмма Малинина активно ведет микроблог в Instagram, где публикует семейные фото. На странице часто появляются и муж, и дети-близнецы – 18-летние Фрол и Устинья.

Супруга певца опубликовала новое фото, на котором она с дочерью позирует в спортзале. Причем, с первого взгляда они выглядят как сестры.

Подписчики Эммы «закидали» ее комплиментами. «Два бриллианта», «Вы приятны и милы», «Хороши девочки», «Умницы- разумницы! Все успеваете! И все- здорово!», - отметили фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, Фрол и Устинья родились у супругов в ноябре 2000 года, а поженились Эмма и Александр Малинины за 10 лет до этого. У Эммы есть сын Никита от первого брака, который подарил матери внука и внучку. У Александра, кроме близнецов, есть сын от первого брака – 37-летний Никита Малинин и дочь от брака с Ольгой Зарубиной – 34-летняя Кира. Никита и Устинья пошли по стопам отца: сын был участником «Фабрики звезд», а дочь выступает с Александром.

А вам нравится, как выглядит Эмма?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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