«Хороши девочки»: в Сети обсуждают новое фото жены и 18-летней дочери Александра Малинина

Жене Александра Малинина Эмме 57 лет. Доктор наук и владелица сети клиник с аптеками выглядит намного моложе своих лет: у нее идеальная фигура, ухоженное лицо и у нее безупречный вкус в одежде.
Эмма Малинина активно ведет микроблог в Instagram, где публикует семейные фото. На странице часто появляются и муж, и дети-близнецы – 18-летние Фрол и Устинья.
Супруга певца опубликовала новое фото, на котором она с дочерью позирует в спортзале. Причем, с первого взгляда они выглядят как сестры.
Подписчики Эммы «закидали» ее комплиментами. «Два бриллианта», «Вы приятны и милы», «Хороши девочки», «Умницы- разумницы! Все успеваете! И все- здорово!», - отметили фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Напомним, Фрол и Устинья родились у супругов в ноябре 2000 года, а поженились Эмма и Александр Малинины за 10 лет до этого. У Эммы есть сын Никита от первого брака, который подарил матери внука и внучку. У Александра, кроме близнецов, есть сын от первого брака – 37-летний Никита Малинин и дочь от брака с Ольгой Зарубиной – 34-летняя Кира. Никита и Устинья пошли по стопам отца: сын был участником «Фабрики звезд», а дочь выступает с Александром.
А вам нравится, как выглядит Эмма?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!