«Ходячий жир»: Ксения Бородина раскритиковала свою физическую форму

Стоит отметить, что телеведущую часто спрашивают, когда она станет мамой в третий раз. Несмотря на то, что Ксения и ее супруг, Курбан Омаров, мечтают о детях, в ближайшее время она не готова забеременеть. Возможно, это связано с тем, что для Ксении Бородиной беременность и роды связаны не с самыми радужными воспоминаниями.