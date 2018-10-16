«Ходячий жир»: Ксения Бородина раскритиковала свою физическую форму

Ксения Бородина активно общается с подписчиками и с удовольствием отвечает на различные вопросы. На днях у телеведущей спросили, как ей удается поддерживать отличную физическую форму, однако ее ответ немало удивил фолловеров: «Я? Я ходячий жир, сейчас я не форме». Однако уже в понедельник Ксения собирается пойти в спортзал.
Стоит отметить, что телеведущую часто спрашивают, когда она станет мамой в третий раз. Несмотря на то, что Ксения и ее супруг, Курбан Омаров, мечтают о детях, в ближайшее время она не готова забеременеть. Возможно, это связано с тем, что для Ксении Бородиной беременность и роды связаны не с самыми радужными воспоминаниями.
А вам нравится, как выглядит Ксения Бородина?