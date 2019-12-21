passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Хочу подтянуть контур лица»: Яна Рудковская задумалась о пластике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Яна Рудковская

Фото: Instagram Яны Рудковской

Продюсер посетила пластического хирурга.

44-летняя Яна Рудковская гордится подтянутой фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в блоге. В новом выпуске шоу «Яна Супер» продюсер призналась, что до сих пор не обращалась к услугам пластических хирургов, однако раздумывает над контурной подтяжкой лица. Яна посетила одну из клиник, в которой пообщалась не только с ведущим специалистом, но и людьми, которые сделали такую операцию. «Вам 53 года? Не верю, покажите паспорт», — обратилась Рудковская к ассистентке хирурга, перенесшей контурную пластику.

По словам продюсера, она не пробовала аппаратную косметологию, а ботокс для нее неприемлем. «Я делаю только массаж лица и маски самостоятельно», — откровенничает блондинка. Больше всего Яну пугает наркоз и швы, однако, будучи человеком рисковым, она готова лечь под нож для продления молодости. «Чем раньше сделаем операцию, тем больше времени воспользоваться результатом», — отметил специалист.

Продюсер очень часто сталкивается с эйджизмом — под каждым постом в ее блоге можно прочесть множество негативных комментариев, связанных с ее возрастом. Актуальную тему дискриминации по возрасту Яна обсудила с Валерией и ее супругом. Иосиф Пригожин признается, что ему крайне неприятно видеть критику в адрес возраста жены и ее коллег: «Нужно создать движение против эйджизма». Яна и Валерия подчеркнули, что сейчас выглядят лучше, чем в 18 лет.

А что вы думаете об эйджизме?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!