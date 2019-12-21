«Хочу подтянуть контур лица»: Яна Рудковская задумалась о пластике

Продюсер очень часто сталкивается с эйджизмом — под каждым постом в ее блоге можно прочесть множество негативных комментариев, связанных с ее возрастом. Актуальную тему дискриминации по возрасту Яна обсудила с Валерией и ее супругом. Иосиф Пригожин признается, что ему крайне неприятно видеть критику в адрес возраста жены и ее коллег: «Нужно создать движение против эйджизма». Яна и Валерия подчеркнули, что сейчас выглядят лучше, чем в 18 лет.

А что вы думаете об эйджизме?