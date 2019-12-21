«Хочу подтянуть контур лица»: Яна Рудковская задумалась о пластике
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Яны Рудковской
44-летняя Яна Рудковская гордится подтянутой фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в блоге. В новом выпуске шоу «Яна Супер» продюсер призналась, что до сих пор не обращалась к услугам пластических хирургов, однако раздумывает над контурной подтяжкой лица. Яна посетила одну из клиник, в которой пообщалась не только с ведущим специалистом, но и людьми, которые сделали такую операцию. «Вам 53 года? Не верю, покажите паспорт», — обратилась Рудковская к ассистентке хирурга, перенесшей контурную пластику.
По словам продюсера, она не пробовала аппаратную косметологию, а ботокс для нее неприемлем. «Я делаю только массаж лица и маски самостоятельно», — откровенничает блондинка. Больше всего Яну пугает наркоз и швы, однако, будучи человеком рисковым, она готова лечь под нож для продления молодости. «Чем раньше сделаем операцию, тем больше времени воспользоваться результатом», — отметил специалист.
Продюсер очень часто сталкивается с эйджизмом — под каждым постом в ее блоге можно прочесть множество негативных комментариев, связанных с ее возрастом. Актуальную тему дискриминации по возрасту Яна обсудила с Валерией и ее супругом. Иосиф Пригожин признается, что ему крайне неприятно видеть критику в адрес возраста жены и ее коллег: «Нужно создать движение против эйджизма». Яна и Валерия подчеркнули, что сейчас выглядят лучше, чем в 18 лет.
А что вы думаете об эйджизме?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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