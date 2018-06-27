Хочу как Кейт! Меган Маркл обновила прическу и стала еще больше похожей на свою «заклятую подругу»

Новоиспеченная супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце вместе с мужем и его бабушкой, королевой Елизаветой II. При этом красавица поразила всех присутствовавших сменой имиджа: она немного подстриглась и завила локоны по примеру своей невестки Кейт Миддлтон.

Теперь в Сети еще активнее муссируются слухи о ссоре Кейт и Меган — якобы таким поступком герцогиня Сассекская хочет вновь доказать своей «заклятой подруге», что она легко может ее затмить.