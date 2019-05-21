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«Хочешь замуж — сделай губы»: Дана Борисова решилась на инъекции и показала результат

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дана Борисова до процедуры

Фото: Instagram Даны Борисовой
42-летняя Дана Борисова призналась, что никогда до этого не делала с губами ничего.

Долгое время Дана Борисова была «под прицелом» у хейтеров. Пользователи Instagram критиковали каждый пост телеведущей, но тогда никто не знал истинной причины ее нелепых экспериментов с внешностью. Объявив себя жертвой запрещенных препаратов, телезвезда легла в клинику, а выйдя из нее, занялась собой. Дана заметно похорошела, изменила цвет и качество волос, перестала пользоваться тональным кремом на несколько тонов темнее, а теперь — показала «новые» губы.

«Я никогда не увеличивала их, слишком пугали утиные губы у некоторых моих знакомых. Но все же решилась на эту процедуру», — поделилась она и показала результат (листайте).

Инъекции Дана делала у известного в узких кругах специалиста: «Губы от Алены носят самые красивые дамы Москвы. Даже есть примета, хочешь замуж, тогда надо сделать у нее губы. Сделали всего половинку 💉 и результат ВАУ», — похвасталась звезда.

«Молодец», «Получилось хорошо, натурально……а то многих, как утки и рыбы действительно», «У Вас от природы очень красивые губы. А процедурой только подчеркнули их красоту», «Даночка, вам идет! Только не увлекайтесь чрезмерно», — делают комплименты поклонники.

«Даночка ты и так красотулька», «Зачем.....Было намного лучше», «Даночка ты очень красивая и умная, достойна восхищения!!! Но, пожалуйста не рекламируй это. Естественная красота гораздо привлекательнее, чем эти утиные губы», «Даночка, милая, не смотрят ребята на губки, честное слово», «Мужчины любят натуральных женщин, утиные губы не к чему», — критикуют те, кто предпочитвет натуральную красоту.

А на чьей стороне вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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