Хлои Кардашьян не одинока: звезды, которые часто злоупотребляют фотошопом

Борющаяся с лишним весом Линдси Лохан также часто злоупотребляет ретушью, чтобы казаться стройнее, из-за чего предметы вокруг нее искажаются, а когда поклонники ей на это указывают, просто удаляет снимки из своих соцсетей или закрывает комментарии. Леди Гага, которая негативно высказывалась об использовании фотошопа в глянце и просила не делать с ней этого, потому что она даже не так выглядит, не так давно выложила кадр из танцевальной студии, на котором зеркало за ее спиной чрезвычайно исказилось из-за ретуши. К знатным любительницам приукрасить действительность и себя в ней относятся и Бритни Спирс, и еще одна из сестер Кардашьян – Ким (да и Кайли Дженнер от нее не отстает).