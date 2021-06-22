Хлои Кардашьян честно рассказала обо всех перенесенных пластических операциях
Хлои признается, что прибегала лишь к одной пластической операции — ринопластике, при чем сделала это из-за неуверенности в себе и конкуренции с сестрами. «Что касается меня, то все говорят: "О, черт возьми, ей сделали третью пересадку лица". Но у меня была только одна пластика носа, и тогда все так расстраиваются, что я не говорю об этом. Меня никто никогда не спрашивал. Вы первый интервьюер, который задает мне вопрос о моем носе. Конечно, я делала уколы, но это не совсем ботокс. Я ужасно отреагировала на ботокс», — поделилась в интервью Кардашьян.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
По словам звезды, у нее появлялись комплексы по поводу внешности из-за критики в Сети. Многие писали негативные комментарии, где ее называли уродиной. Кроме того, даже во время фотоссесий часто девушку ставили позади сестер Кортни и Ким. «У нас было очень много общих фотосессий. Но меня всегда ставили на задний план», — признается Хлои.
Фото: freepik.com
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