Хлое Кардашьян позирует топлес на 8-м месяце беременности

На днях Хлое позировала для бренда Good American — она выпустила капсульную коллекцию одежды для беременных и сама же ее представила. Блондинка решила действовать в своем стиле и смело разделась перед камерой, оставив лишь обтягивющие джинсы с широким поясом.

Напомним, недавно самая младшая из сестер Хлое — Кайли Дженнер — тоже родила первенца. Она назвала дочку Сторми и сейчас с удовольствием делится трогательными снимками с малышкой. Кстати, Хлое и ее возлюбленный Тристан Томпсон также ждут девочку.

Фото: Instagram