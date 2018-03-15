Хлое Кардашьян позирует топлес на 8-м месяце беременности
33-летняя Хлое Кардашьян смело демонстрирует фигуру, позируя полуобнаженной.
Всего через несколько недель младшая из сестер Кардашьян впервые станет мамой. Огромный живот не мешает девушке заниматься своим любимым делом — участвовать в фотосессиях.
На днях Хлое позировала для бренда Good American — она выпустила капсульную коллекцию одежды для беременных и сама же ее представила. Блондинка решила действовать в своем стиле и смело разделась перед камерой, оставив лишь обтягивющие джинсы с широким поясом.
Напомним, недавно самая младшая из сестер Хлое — Кайли Дженнер — тоже родила первенца. Она назвала дочку Сторми и сейчас с удовольствием делится трогательными снимками с малышкой. Кстати, Хлое и ее возлюбленный Тристан Томпсон также ждут девочку.
Фото: Instagram
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