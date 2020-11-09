Хитрый врач вставил блогерше в ягодицы грудные импланты, и теперь она с трудом сидит

Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка ненавидела размер своей пятой точки все время, сколько себя помнит, потому, как только ей исполнилось 19 лет, отправилась в Турцию, чтобы дешево увеличить ее до более внушительных размеров. Софи выбрала проверенную клинику, в которой уже делала пластику, привлекла ее еще и довольно низкая цена – на увеличение ягодиц действовала внушительная скидка: вместо 8 тысяч фунтов стерлингов она стоила 2,7 тысяч.

Слегка насторожил норвежку тот факт, что у нее не было предварительной консультации перед операцией, но она отмахнулась от этих мыслей. Однако о своей беспечности она быстро пожалела. Сразу после хирургического вмешательства ее даже не оставили в клинике для наблюдения, а сразу отправили домой. Вскоре Софи пожалела о том, что сделала. По ее словам, ее попа стала выглядеть неестественно, а она сама – старше своего возраста. Но хуже всего было то, что она стала испытывать такую сильную боль и дискомфорт, что даже не могла сидеть и спать на спине. Сами ягодицы тоже выглядели странно – бесформенно и массивно.