Хитрый врач вставил блогерше в ягодицы грудные импланты, и теперь она с трудом сидит
Фото: Instagram sophieelise
Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка ненавидела размер своей пятой точки все время, сколько себя помнит, потому, как только ей исполнилось 19 лет, отправилась в Турцию, чтобы дешево увеличить ее до более внушительных размеров. Софи выбрала проверенную клинику, в которой уже делала пластику, привлекла ее еще и довольно низкая цена – на увеличение ягодиц действовала внушительная скидка: вместо 8 тысяч фунтов стерлингов она стоила 2,7 тысяч.
Слегка насторожил норвежку тот факт, что у нее не было предварительной консультации перед операцией, но она отмахнулась от этих мыслей. Однако о своей беспечности она быстро пожалела. Сразу после хирургического вмешательства ее даже не оставили в клинике для наблюдения, а сразу отправили домой. Вскоре Софи пожалела о том, что сделала. По ее словам, ее попа стала выглядеть неестественно, а она сама – старше своего возраста. Но хуже всего было то, что она стала испытывать такую сильную боль и дискомфорт, что даже не могла сидеть и спать на спине. Сами ягодицы тоже выглядели странно – бесформенно и массивно.
В декабре 2019 года, по прошествии 5 лет, девушка решила избавиться от надоевших имплантов и вернуть себе естественную форму пятой точки. На сей раз она отправилась в США. Хирург лишь взглянул на нее во время осмотра и в шоке сообщил, что ей поставили вместо ягодичных вшили в попу грудные импланты. «С самого начала я чувствовала, что с моей операцией что-то не так, мне было очень дискомфортно тренироваться, ходить, двигаться и даже просто сидеть, я еще много чего не могла делать из-за боли, потому спала все эти годы исключительно на животе», ¬– призналась Софи. В итоге знаменитости пришлось заплатить в 4 раза больше (8 тысяч фунтов стерлингов), чтобы избавиться от последствий работы хитрого хирурга, пожелавшего сэкономить. «Мне пришлось потратить много денег и душевных сил, чтобы исправить свою ошибку, а восстановление было невозможно трудным. Зато сейчас мое тело так отличается от того, что было!», – пояснила певица, призвав всех относиться ответственнее к выбору пластического хирурга.
Фото: Instagram sophieelise
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