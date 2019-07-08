Хайди Клум на фоне слухов о пятой беременности показала стройную и подтянутую фигуру

Напомним, Хайди уже больше года встречается с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он сделал ей предложение во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и модель ответила согласием. У Хайди есть уже четверо детей: дочь от топ-менеджера Формулы-I и дочь и два сына от британского певца Сила.