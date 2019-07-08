Хайди Клум на фоне слухов о пятой беременности показала стройную и подтянутую фигуру

Самая известная немецкая модель Хайди Клум прилетела в Японию. Оттуда красавица опубликовала фото и видео, в которых показала стройную и подтянутую фигуру. Плоский живот модели развеял все слухи о ее пятой беременности.
Фото: Instagram
Многие СМИ в течение нескольких месяцев сообщают об очередной беременности 46-летней Клум. Слухи возникли сразу после того, как Хайди стала носить свободную или «маскирующую» одежду. Но теперь сомнений нет: Клум пока не собирается становиться матерью в пятый раз.
Напомним, Хайди уже больше года встречается с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он сделал ей предложение во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и модель ответила согласием. У Хайди есть уже четверо детей: дочь от топ-менеджера Формулы-I и дочь и два сына от британского певца Сила.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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