Кети Топурия соблазняет горячими фотографиями: «Ну давай помечтаем»

«Вот это фото», «После фитнеса, папарацци застукали..?», «Как красиво ты без одежды», «Волосы вместо шарфа ... красиво», «А фигурка просто класс. Вы прекрасны», «Сексуальнее дажэ чем Рианна», «Мечтааа а не девушка!!!!», — пишут ей комплименты одни фолловеры.

«Хм, и зачем фотографировать человека в раздевалке», «Ну это вы зря. У вас и петь хорошо получается. Зачем такое безобразие?», «На самом деле зачем оголяться? Вы же певица? Или что-то поменялось! Не становитесь как все! Вы всегда были индивидуальныЗачем? Неразочаровывайте ваших поклонников», — критикуют другие.

«Ну давай помечтаем», — пишет Кети под новым снимком, игнорируя критику.