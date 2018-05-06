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Кети Топурия соблазняет горячими фотографиями: «Ну давай помечтаем»

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Фото из Instagram Кети Топурии
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31-летняя певица Кети Топурия показала фото топлес.

После развода певица Кети Топурия хорошеет не по дням, а по часам. Сегодня она дразнит фанатов откровенными снимками.

«Вот это фото», «После фитнеса, папарацци застукали..?», «Как красиво ты без одежды», «Волосы вместо шарфа ... красиво», «А фигурка просто класс. Вы прекрасны», «Сексуальнее дажэ чем Рианна», «Мечтааа а не девушка!!!!», — пишут ей комплименты одни фолловеры.

«Хм, и зачем фотографировать человека в раздевалке», «Ну это вы зря. У вас и петь хорошо получается. Зачем такое безобразие?», «На самом деле зачем оголяться? Вы же певица? Или что-то поменялось! Не становитесь как все! Вы всегда были индивидуальныЗачем? Неразочаровывайте ваших поклонников», — критикуют другие.

«Ну давай помечтаем», — пишет Кети под новым снимком, игнорируя критику.

Поклонники уверены: у Кети роман с Гуфом, и все загадочные посты она посвящает именно ему.

Фото: instagram

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