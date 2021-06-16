Кэти Прайс готовится к серьезной косметологической трансформации за 1 млн рублей

Кроме того, Кэти планирует родить шестого ребенка и перед ЭКО хочет привести себя в форму. Сделать это с помощью физической активности она не может, так как лишнее давление на ноги приносит звезде дискомфорт, для нее невозможен даже бег.

«Я должна сказать, что мне не нравится, как я выгляжу в данный момент, поэтому я очень рада, когда я иду в @monocosmeticsurgery, чтобы изменить то, что мне не нравится. Я не могу дождаться, чтобы показать "до и после", я буду снимать все для моего канала на YouTube и демонстрировать свои преображения», — высказалась героиня материала в социальной сети.