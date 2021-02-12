Кэти Перри показала, как выглядит в реальности: «Не длинноволосая брюнетка»

Однако после окончания шоу звезда призналась, что она вовсе не длинноволосая брюнетка и в сторис показала, как со словами «Все это подделка» снимает парик. В завершение она продемонстрировала, как выглядит в реальности – она платиновая блондинка с короткими и не очень густыми прядями и не стесняется этого, а «темный» образ примерила ради того, чтобы выглядеть более ярко и аппетитно.

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