Кэти Перри показала, как выглядит в реальности: «Не длинноволосая брюнетка»
Как сообщает онлайн-издание Mirror, недавно родившая ребенка Перри «взяла выходной» от своих материнских обязанностей, чтобы посетить студию известного телеведущего. В эфире знаменитость предстала в образе роковой длинноволосой брюнетки и была одета в сексуальное облегающее платье с ярким принтом и высоким разрезом до бедра, на ее ногах были открытые босоножки на каблуке. Свое появление Кэти также проанонсировала в микроблоге Instagram, где получила хвалебные отзывы о том, как чудесно выглядит от подписчиков.
Фото: Instagram
Однако после окончания шоу звезда призналась, что она вовсе не длинноволосая брюнетка и в сторис показала, как со словами «Все это подделка» снимает парик. В завершение она продемонстрировала, как выглядит в реальности – она платиновая блондинка с короткими и не очень густыми прядями и не стесняется этого, а «темный» образ примерила ради того, чтобы выглядеть более ярко и аппетитно.
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Фото: Instagram
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