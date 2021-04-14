Кэти Перри рассказала, как на ее самооценке сказалась борьба c кистозным акне
Кэти Перри 36 лет, и большую часть жизни, по ее собственному признанию, она ведет борьбу с угревой сыпью: «У меня есть шрамы от акне. Иногда я слишком много наношу макияжа на лицо, чтобы скрыть их», — заявила она. В последние годы высыпания у знаменитости были сконцентрированы в так называемой U-зоне — на подбородке, щеках и вокруг рта.
По словам знаменитости, проблемы с кожей доставляют ей немало проблем. Из-за жирности эпидермиса высыпания могут появиться у нее в самый неожиданный момент, и замаскировать их ей удается только при помощи консилера и тонального крема с плотным покрытием. Кэти призналась, что перепробовала огромное количество процедур, чтобы справиться с акне, испытывала на себе многочисленные новинки косметики. Но в основном результата не было.
В конце концов Миранда Керр, бывшая жена Орландо Блума, сжалилась над певицей и дала ей увлажняющий крем с куркумой в составе. Именно он значительно улучшил состояние кожи Кэти. «Мне нечего было терять, кроме своих прыщей, — призналась Перри, — потому я решилась. И не пожалела. Орландо, кстати, тоже пользуется этим кремом».
«Я почувствовала себя прекрасно, когда избавилась от акне. С тех пор как я заметила положительные изменения, моя самооценка заметно улучшилась. Все мои огромные, выступающие шишки выровнялись, пятна стали меньше. Даже некоторые шрамы затянулись. Кожа просто сияет», — отметила Кэти Перри.
Фото: globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!