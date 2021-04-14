Кэти Перри рассказала, как на ее самооценке сказалась борьба c кистозным акне

По словам знаменитости, проблемы с кожей доставляют ей немало проблем. Из-за жирности эпидермиса высыпания могут появиться у нее в самый неожиданный момент, и замаскировать их ей удается только при помощи консилера и тонального крема с плотным покрытием. Кэти призналась, что перепробовала огромное количество процедур, чтобы справиться с акне, испытывала на себе многочисленные новинки косметики. Но в основном результата не было.

В конце концов Миранда Керр, бывшая жена Орландо Блума, сжалилась над певицей и дала ей увлажняющий крем с куркумой в составе. Именно он значительно улучшил состояние кожи Кэти. «Мне нечего было терять, кроме своих прыщей, — призналась Перри, — потому я решилась. И не пожалела. Орландо, кстати, тоже пользуется этим кремом».