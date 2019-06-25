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Кендалл Дженнер откровенно рассказала, каково это – сражаться с акне, «когда весь мир на тебя смотрит»

23-летняя модель, популярный Instagram-блогер и член одной из самых известных семей мира Кардашьян-Дженнер призналась в причинах тяжелой формы акне и о том, как она на протяжении нескольких лет борется с несовершенствами кожи.

Как сообщает британское издание Daily Mail, одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире рассказала, что страдает от тяжелой формы акне с 14 лет. «Прыщи так же неприятны во взрослом возрасте, как и подростковом. Я столкнулась с ними в разные этапы жизни, – объясняет Кендалл. – Впервые это произошло в старшей школе, когда все, что тебе нужно, это быть принятым одноклассниками, быть частью сообщества, а из-за акне я даже не могла смотреть людям в глаза, когда с ними разговаривала». После того как в 16 лет девушка начала принимать противозачаточные таблетки, болезнь отступила.

В следующий раз болезнь обострилась в 2018 году после отказа по состоянию здоровья от пилюль. К этому моменту Кендалл уже стала суперуспешной моделью, у которой, казалось бы, все есть. Однако девушка признается: «Если ты успешен, весь мир смотрит на тебя сквозь увеличительное стекло и оценивает все, что ты делаешь и как ты выглядишь, в том числе и качество твоей кожи». Кендалл откровенно говорит, что негативные комментарии со стороны недоброжелателей в Интернете относительно несовершенств ее кожи после каждого ее появления на красных ковровых дорожках светских мероприятий причиняют ей боль, как и большинству людей, страдающих от этого недуга.

С тех пор как модели пришлось отказаться от противозачаточных таблеток, она была вынуждена задействовать другие способы борьбы с акне, включая услуги профессиональных косметологов, прием лекарств и использование специальной косметики, но даже эта тяжелая артиллерия не всегда помогает.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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