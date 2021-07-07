Кейт Уинслет рассказала, как ухаживает за кожей после отказа от макияжа
Около месяца назад Кейт Уинслет стала представителем французской косметической компании L'Oréal Paris и актриса считает это честью. Во время ужесточенного режима, связанного с коронавирусом, у знаменитости было достаточно времени, чтобы протестировать различную продукцию и определить личные фавориты. Кроме того, у Кейт есть секрет, который касается макияжа. Об этом рассказали журналисты британского издания Daily Mail.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram kate.winslet.official
В косметичке актрисы находятся 2 разных оттенка тонального крема. По ее словам, она выбирает средство в зависимости от фазы менструального цикла, так как в определенный момент ее кожа может быть более воспаленной. «В начале моего цикла моя кожа намного ровнее, а в середине все немного воспаляется, поэтому я смешиваю несколько тонов», — рассказала Кейт Уинслет.
Звезда также сказала, что замечает, как сильно меняется ее кожа с возрастом. Изменилась кожа даже на ее шее и тыльной стороне рук, но она не отчаивается и подбирает эффективный уход.
Фото: Instagram kate.winslet.official
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