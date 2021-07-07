Кейт Уинслет рассказала, как ухаживает за кожей после отказа от макияжа

В косметичке актрисы находятся 2 разных оттенка тонального крема. По ее словам, она выбирает средство в зависимости от фазы менструального цикла, так как в определенный момент ее кожа может быть более воспаленной. «В начале моего цикла моя кожа намного ровнее, а в середине все немного воспаляется, поэтому я смешиваю несколько тонов», — рассказала Кейт Уинслет.

Звезда также сказала, что замечает, как сильно меняется ее кожа с возрастом. Изменилась кожа даже на ее шее и тыльной стороне рук, но она не отчаивается и подбирает эффективный уход.