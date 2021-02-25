Кейт Уинслет призналась, как ее травили из-за пышных форм после выхода «Титаника»

Актриса призналась, что недавно перечитала несколько статей, которые были написаны о ней 25 лет назад, и была удивлена тому, насколько «жестокой» была дискуссия о ее весе на родине, в британских СМИ. «И это было почти смехотворно, как шокирующе, как критично таблоидные журналисты относились ко мне, – призналась Уинслет. – Я все еще была вчерашним подростком и пыталась понять, кто я, черт возьми, такая! А они комментировали мой размер одежды и предлагали варианты диеты, на которой мне надо бы посидеть». Все эти критические замечания и жестокие шутки коллег по цеху, заявлявших, что «Титаник мог бы и не затонуть, если бы Кейт сбросила пару фунтов», вселили в актрису неуверенность в собственных силах и едва не заставили отказаться от мечты стать звездой американского кинематографа.

«Я не хотела ехать в Голливуд. Помню, что тогда думала, если так обо мне говорят в Англии, что же будет, когда я попаду туда? Более того, столь грубое обсуждение того, как ты выглядишь и сколько весишь, искажает ваше впечатление о том, что красиво», – подытожила Кейт, добавив, что рада, что сейчас все очень сильно изменилось в лучшую сторону.

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