Кейт Хадсон продемонстрировала постройневшую фигуру и идеальный пресс

По признанию Хадсон, за 7 месяцев она уже потеряла 11,5 килограммов и теперь с удовольствием делится с подписчиками фотографиями в открытом купальнике или открытых костюмах.

Поклонники звезды фильмов «Как отделаться от парня за 10 дней», «Ключ от всех дверей» и «Четыре пера» оценили проделанную ей работу: «Вы только что родили ребенка, но какой у вас пресс. Великолепно!», «Вы идеальны. Могу я одолжить вашего тренера?», «Кейт, вы просто неотразимы. Я влюблена в ваш пресс», «Вдохновляющий результат», «Боже, вы так быстро вернули свою форму! Браво!» – это лишь некоторые из восхищенных комментариев фолловеров.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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