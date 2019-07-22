Кейт Хадсон продемонстрировала постройневшую фигуру и идеальный пресс

Кейт Хадсон точно знает, как позировать в бикини. На своей странице в социальной сети Instagram она выложила игривую фотографию, на которой изображена со своей подругой, стилистом Софи Лопес, которую актриса в комментарии под снимком поздравила с днем рождения. Задорная улыбка, кокетливая поза, экзотический напиток в руке – все на фото передает настроение праздника. Но особого внимания подписчиков все же удостоилась фигура Кейт: ярко-красное бикини выгодно подчеркнуло длину ее ног и идеально проработанный пресс.
Даже не верится, что в октябре 2019 года актриса родила третьего ребенка. Спустя 2 месяца после этого важного для нее события она решила сбросить лишний вес и вернуть добеременную форму, для чего присоединилась к программе похудения Weight Watchers.
По признанию Хадсон, за 7 месяцев она уже потеряла 11,5 килограммов и теперь с удовольствием делится с подписчиками фотографиями в открытом купальнике или открытых костюмах.
Поклонники звезды фильмов «Как отделаться от парня за 10 дней», «Ключ от всех дверей» и «Четыре пера» оценили проделанную ей работу: «Вы только что родили ребенка, но какой у вас пресс. Великолепно!», «Вы идеальны. Могу я одолжить вашего тренера?», «Кейт, вы просто неотразимы. Я влюблена в ваш пресс», «Вдохновляющий результат», «Боже, вы так быстро вернули свою форму! Браво!» – это лишь некоторые из восхищенных комментариев фолловеров.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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