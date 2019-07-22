passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кейт Хадсон продемонстрировала постройневшую фигуру и идеальный пресс

Знаменитая актриса, 9 месяцев назад в третий раз ставшая мамой, сбросила после родов больше 11 килограммов.

Кейт Хадсон точно знает, как позировать в бикини. На своей странице в социальной сети Instagram она выложила игривую фотографию, на которой изображена со своей подругой, стилистом Софи Лопес, которую актриса в комментарии под снимком поздравила с днем рождения. Задорная улыбка, кокетливая поза, экзотический напиток в руке – все на фото передает настроение праздника. Но особого внимания подписчиков все же удостоилась фигура Кейт: ярко-красное бикини выгодно подчеркнуло длину ее ног и идеально проработанный пресс.

Даже не верится, что в октябре 2019 года актриса родила третьего ребенка. Спустя 2 месяца после этого важного для нее события она решила сбросить лишний вес и вернуть добеременную форму, для чего присоединилась к программе похудения Weight Watchers.

По признанию Хадсон, за 7 месяцев она уже потеряла 11,5 килограммов и теперь с удовольствием делится с подписчиками фотографиями в открытом купальнике или открытых костюмах.

Поклонники звезды фильмов «Как отделаться от парня за 10 дней», «Ключ от всех дверей» и «Четыре пера» оценили проделанную ей работу: «Вы только что родили ребенка, но какой у вас пресс. Великолепно!», «Вы идеальны. Могу я одолжить вашего тренера?», «Кейт, вы просто неотразимы. Я влюблена в ваш пресс», «Вдохновляющий результат», «Боже, вы так быстро вернули свою форму! Браво!» – это лишь некоторые из восхищенных комментариев фолловеров.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!