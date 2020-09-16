Кейт Хадсон поделилась откровенным фото без макияжа, и поклонники едва узнали ее
Фото: Globallookpress.com, Instagram katehudson
Макияж играет огромную роль в создании образа, потому порой нам так удивительно наблюдать за повседневной жизнью звезд, которые порой бывают неузнаваемы без толстого слоя грима и света софитов. Конечно, бывают дни, когда все мы выглядим не лучшим образом, и это совершенно нормально. И спасибо знаменитостям, которые имеют смелость показать, что и они не всегда безупречны.
Вот и 41-летняя Кейт Хадсон поделилась в своем Instagram-аккаунте откровенным снимком, на котором изображена с растрепанными и не очень чистыми волосами, без грамма макияжа и в очках, рядом с ней сидит ее малышка-дочка Рани, которая выглядит расстроенной. Этот образ сильно разнится с всегда безупречно выглядящей и улыбчивой звездой. В комментариях поклонники оценили честность и смелость своей любимицы и написали ей: «Люблю все в этом кадре», «То же самое и у меня дома», «Это жизнь, детка», «Я чувствую все ваши эмоции», «Реальность не всегда соответствует глянцевой картинке соцсетей. Спасибо за этот пост».
В принципе, Кейт Хадсон не в первый раз делится фотографиями без макияжа, но неузнаваемой, по мнению подписчиков, ее сделали очки в прозрачной оправе. Однако фолловеры не могли не отметить отличное качество кожи их любимицы. Актриса рассказала, что помогает ей в этом в первую очередь хороший уровень увлажнения, а также лазерные процедуры, которые она проходит курсом у своего косметолога. Также время от времени она делает себе маски для лица и просто обожает профессиональный массаж. «Мне кажется, его часто недооценивают, но нашей коже он просто необходим», – говорит Кейт. Также в арсенале ее любимых процедур – натуральные пилинги.
Фото: Globallookpress.com, Instagram katehudson
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