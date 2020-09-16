Кейт Хадсон поделилась откровенным фото без макияжа, и поклонники едва узнали ее

В принципе, Кейт Хадсон не в первый раз делится фотографиями без макияжа, но неузнаваемой, по мнению подписчиков, ее сделали очки в прозрачной оправе. Однако фолловеры не могли не отметить отличное качество кожи их любимицы. Актриса рассказала, что помогает ей в этом в первую очередь хороший уровень увлажнения, а также лазерные процедуры, которые она проходит курсом у своего косметолога. Также время от времени она делает себе маски для лица и просто обожает профессиональный массаж. «Мне кажется, его часто недооценивают, но нашей коже он просто необходим», – говорит Кейт. Также в арсенале ее любимых процедур – натуральные пилинги.

Фото: Globallookpress.com, Instagram katehudson

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!