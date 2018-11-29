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Кейт Хадсон борется с лишним весом с помощью стрип-пластики

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Кейт Хадсон

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Стало известно, как 39-летняя актриса возвращается в форму после недавних родов.

2 октября знаменитая американская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — звезда родила своему бойфренду Дэнни Фудзикаве дочь Роуз. Недавно стало известно, каким образом многодетная мама решила избавиться от лишнего веса после родов. Источник из окружения актрисы рассказал порталу Radar Online, что Хадсон занимается танцами на пилоне: «У Кейт дома установлен шест, и занятия стрип-пластикой являются частью ее плана тренировок. Она хочет иметь рельефный пресс — танцы на пилоне для достижения этой цели подходят отлично».

Стоит отметить, что до беременности 39-летняя актриса могла похвастаться идеальной фигурой. Будучи поклонницей здорового образа жизни, даже в «интересном положении» Кейт продолжала практиковать йогу, фотографии с занятий которой с завидной регулярностью появлялись в блоге Хадсон.

Напомним, у Кейт Хадсон есть 14-летний сын Райдер Расселл от рок-музыканта Криса Робинсона и 7-летний сын Бингем (Бинг) Хоун Беллами от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Отношения Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы начались в 2016 году. Основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records быстро нашел общий язык со старшими детьми знаменитой актрисы и заботится о них, как о родных.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram, Dennis Van Tine/Globallookpress

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