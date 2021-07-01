Кейт Босуорт рассказала, почему сильно похудела на пике славы в начале 2000-х
Ради роли Босуорт отложила поступление в университет и полностью отдалась актерской карьере. Она тратила по 10 часов в день на обучение серфингу в течение трех-четырех недель. Физическая активность внесла изменения в фигуру артистки. Тогда еще молодая девушка была под давлением из-за своей излишней, по мнению зрителей, худобы. «Я сильно похудела и была сильно напряжена под пристальным вниманием. Я чувствовала, что хочу исчезнуть», — вспоминает 38-летняя Кейт. Об это сообщается в материале Insider.
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Фото: Globallook
«Учитывая "недостижимое, сумасшедшее количество совершенства", которое представлено в социальных сетях, не могу себе представить, с каким давлением сегодня сталкиваются молодые люди», — заявила Кейт Босуорт.
Фото: Globallook
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