Кейт Босуорт рассказала, почему сильно похудела на пике славы в начале 2000-х

Ради роли Босуорт отложила поступление в университет и полностью отдалась актерской карьере. Она тратила по 10 часов в день на обучение серфингу в течение трех-четырех недель. Физическая активность внесла изменения в фигуру артистки. Тогда еще молодая девушка была под давлением из-за своей излишней, по мнению зрителей, худобы. «Я сильно похудела и была сильно напряжена под пристальным вниманием. Я чувствовала, что хочу исчезнуть», — вспоминает 38-летняя Кейт. Об это сообщается в материале Insider.