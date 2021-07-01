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Кейт Босуорт рассказала, почему сильно похудела на пике славы в начале 2000-х

Американская киноактриса и фотомодель Кейт Босуорт в свои 18 лет получила первую главную роль в фильме 2002 года «Голубая волна», который после выхода на экраны кинотеатров стал кассовым. Она сыграла героиню серфингистку Энн Мари Чедвик. На тот момент, по словам Кейт, она не привыкла к особому пристальному вниманию, которое внезапно появилось после новообретенной славы: «Это было очень, очень трудное время».
Кейт Босуорт рассказала, почему сильно похудела на пике славы в начале 2000-х

Ради роли Босуорт отложила поступление в университет и полностью отдалась актерской карьере. Она тратила по 10 часов в день на обучение серфингу в течение трех-четырех недель. Физическая активность внесла изменения в фигуру артистки. Тогда еще молодая девушка была под давлением из-за своей излишней, по мнению зрителей, худобы. «Я сильно похудела и была сильно напряжена под пристальным вниманием. Я чувствовала, что хочу исчезнуть», — вспоминает 38-летняя Кейт. Об это сообщается в материале Insider.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Босуорт, 2006

Фото: Globallook

«Учитывая "недостижимое, сумасшедшее количество совершенства", которое представлено в социальных сетях, не могу себе представить, с каким давлением сегодня сталкиваются молодые люди», — заявила Кейт Босуорт.

Фото: Globallook

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