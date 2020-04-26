Катерина Шпица в белой рубашке продемонстрировала стройные ноги и раскрыла секрет идеальной фигуры
Фото: Instagram Катерины Шпицы
34-летняя Катерина Шпица во время самоизоляции не скучает. Актриса делится кулинарными рецептами, записывает сказки для юных поклонников и, как и многие, разбирает фотоархивы.
Несколько часов назад звезда театра и кино поделилась чувственным снимком, на котором позирует в белоснежной рубашке, подчеркнувшей стройные ноги: «Есть время полистать архивы. Даже не верится уже , что когда-то я была блондинкой! Это был относительно недолгий период преображения для съёмок в кино. И хотя за «блондинистое» время я снялась в очень интересных для себя ролях, я с радостью и большим облегчением потом вернулась к своему цвету волос, потому что всё то время мне было не по себе каждое утро видеть в зеркале какого-то другого, чужого человека. В жизни самое важное для меня - быть собой и отстаивать себя наперекор любым стереотипам. Но ради роли в дальнейшем , конечно, я буду готова экспериментировать. Разве что поправиться не смогу! Мне трудно набрать вес, я даже не представляю,ЧТО мне надо было бы есть, чтоб набрать лишние килограммы😬 Такой метаболизм».
«В 19 лет я весила 52 кг и была весьма щекастая:) Для первой роли по просьбе режиссера похудела на кремлевской диете на 3 кг за месяц. И мой вес остался таким навсегда. Больше никогда на диетах я не сидела. Подсушиться всегда поможет строгое раздельное питание. И ничего посуровее пробовать я не рискну. Диета - это не кратковременный период испытания воли, в истинном смысле - это пожизненная система питания с правильными пищевыми привычками . И ей должна сопутствовать сообразная конституции тела активность. Ленты пестрят откровениями, что кому-то в самоизоляции трудно отойти от холодильника. Мне этого не понять, потому что никогда в своей жизни я ничего не заедала. Еда - это вкусно, но это не основное развлечение и не метод замещения впечатлений. Вопрос к психологическому статусу человека. Всё должно быть в меру, вот пожалуй мой неизменный принцип, и касается он не только еды, конечно. Важно соблюдать во всем баланс удовольствия и самоограничений!» — раскрыла Катерина свой секрет идеальной фигуры.
«Что блондинка, что брюнетка все равно красотка!», «Катя🌸Вы очень красивая💫», «Ух, ты», «Не узнал, пока не прочёл. Оставайтесь такой какая вы есть», «Вы очень красива, талантлива!», «Обворожительна 🔥», «Тебе волшебно в таком образе🔥», «Вам идет блонд», «Блондинкой круче», «Катерина, вы очень🔥👍 красивы и сексуальны👏», «Катерина, вам очень идёт быть блондинкой», «Роскошная», «Обворожительная девочка», «Я не знаю, как Вас назвать, Вы же та, от которой мурашки», «Красивая девушка и прекрасная актриса!», «Это фото вызывает максимальные эмоции!», «Вау😍👍секси красотка😍очень красивая😍», «Вы крутая очень и очень!!!❤️» — восхищаются фолловеры.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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