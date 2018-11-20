«Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы»: почти без макияжа 35-летняя Анна Седокова выглядит как девочка

Откровенные наряды, броский макияж — такой привыкли видеть Анну Седокову поклонники. Однако в жизни певицы существуют дни, когда она отдыхает от косметики. «В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни», — призналась она и опубликовала сочное селфи.