«Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы»: почти без макияжа 35-летняя Анна Седокова выглядит как девочка

Откровенные наряды, броский макияж — такой привыкли видеть Анну Седокову поклонники. Однако в жизни певицы существуют дни, когда она отдыхает от косметики. «В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни», — призналась она и опубликовала сочное селфи.
«Тебе без косметики очень идет», «Ты такая молодая красивая девушка!», «Как всегда выглядишь на 18)))», «Ты красавица и без мейкапа», «Словно другой человек! Красотка!», «Очень идет вам», «Без макияжа огонь», «Милая девушка», «Тебе не за чем красится, ты так красивая», «На Моно Лизу похожа», «Я Вас недавно встречала в салоне красоты, Вы приводили сына на стрижку. В жизни еще краше, чем на фотографиях в инстаграмме, естественная, без макияжа», — обсуждают поклонники.
Фото: instagram