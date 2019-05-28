Капуста не работает: специалисты развенчали главные мифы о способах увеличить грудь без операций

Количество ежемесячных запросов в поисковиках на тему «Как увеличить грудь» только увеличивается, и речь не всегда идет о поиске пластического хирурга. Очень часто женщины ищут варианты быстрых и естественных способов сделать свои формы пышнее.

Как сообщает британское онлайн-издание Mirror, в исследовании MYA Cosmetic Surgery специалисты разобрали самые распространенные варианты, оценив их эффективность.

Одним из самых популярных советов по увеличению бюста уже долгие годы считается включение капусты в свой рацион. Также в этот список входят листовая зелень, салаты и шпинат. Утверждается, что таким нехитрым и недорогим способом можно «наесть» целый размер. Однако специалисты спешат нас разочаровать: «Грудь – это орган, очень зависящий от эстрогена и веса, однако способ, которым она реагирует на них, совершенно непредсказуем. И хотя капуста содержит химические вещества, имитирующие эстроген, нет никаких доказанных способов, что ее употребление может привести к увеличению бюста».

Массажи груди являются вторым по популярности советом. В статьях на женских сайтах уверяют, что он активизирует выработку гормона пролактина, который и поможет получить заветные формы. Эксперты уверяют, что и этот совет не имеет никакой научной базы, подтверждающей правдивость этого утверждения, а отчеты пользователей в Интернете и социальных сетях – не всегда честны.

В ряде видеороликов, которые легко обнаружить на просторах Сети, заявляется, что соевое молоко также способно увеличить грудь. Вердикт хирургов в этом вопросе однозначен: «Это чепуха. Чтобы получить хоть какой-то видимый результат, вам придется съесть гигантское количество сои, что принесет вам лишь вред».

Не помогут увеличению бюста и вазелин, который некоторые блогеры рекомендуют накладывать на грудь толстым слоем, и втирание зубной пасты. И если первое средство хотя бы улучшит качество кожи, то второе может привести к обратному эффекту, пересушив ее.

Особо отчаянные искатели естественных путей увеличения груди уверяют, что гипноз – гарантированно работающее решение. В интервью изданию The Sun в далеком 2013 году гипнотизер Зак Полански уверял, что подсознание лучше знает, как управлять телом, потому при помощи гипноза можно изменять свое тело так, как вам заблагорассудится. Однако хирурги опровергли столь смелое утверждение: «Да, гипноз использовался для лечения различных заболеваний, и было выдвинуто предположение, что с его помощью можно заставить мозг вырабатывать гормоны роста и эстрогены для роста груди, но оно так и осталось на уровне теории».