Какой натуральный продукт поможет остановить выпадение волос и способствует их росту

Однако ученые из Гарвардского университета, как передает онлайн-портал Express.co.uk, обнаружили, что есть вполне натуральные продукты, способные остановить этот процесс и даже обернуть его вспять. Особенно многообещающим оказался гинкго билоба, который получают из листьев дерева, произрастающего в Китае. Согласно исследованию экспертов, результаты которого опубликованы в в International Journal of PharmTech Research, это экстракт из этого растения приводит к «возобновлению роста волос за счет комбинированного воздействия на клетки волосяного фолликула, что указывает на его потенциал в качестве тоника для шевелюры». Японские ученые уже провели эксперимент на мышах, чтобы подтвердить эту гипотезу, и обнаружили, что у грызунов, получивших экстракт, шерсть росла быстрее. Также специалист проверили его действие на 50 добровольцах, которые мыли голову шампунем с добавлением гинкго билоба. Было отмечено, что за это время скорость выпадения волос заметно снизилась. Эффект от этой травяной добавки объясняется ее способностью улучшать кровообращение кожи головы.

Фото: depositphotos

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