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Какой макияж подойдет всем, кто носит защитную маску от коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Распространение коронавируса вызывает всеобщую панику, сила которой возрастает с каждым днем. В планах многих государств – закрытие школ, отмена поездок и бизнес-мероприятий. Однако визажисты и популярные блогеры не теряют присутствия духа несмотря ни на что и уже придумали вариант макияжа, который будет хорошо сочетаться с защитной маской для лица.

Большинство инфлюенсеров, отметило британское онлайн-издание Metrо, в своих профилях в социальной сети Instagram и во влогах в YouTube делятся мануалами по созданию макияжа, который идеально сочетается с маской, которую некоторые врачи рекомендуют носить в местах скопления людей, чтобы защититься от вируса.

Большинство визажистов и блогеров, естественно, рекомендуют отказаться от помад, даже от стойких (но это необязательно), и сделать акцент на глаза, так как это единственная часть лица, которая остается открытой. Некоторые предлагают сделать выразительные стрелки или нанести тени с металлическим блеском.

Некоторые блогеры предлагают более экстремальные варианты, больше подходящие любителям японского аниме. Такой макияж предполагает использование большого количества блесток и стразов, которые надо нанести на брови и веки, а также на щеки – по линии маски. А особенно экстремально настроенные личности посоветовали подбирать косметические средства в тон защитной маске или надеть цветные или необычные контактные линзы, чтобы сделать акцент на глаза еще сильнее. Многие оценили степень креативности визажистов и блогеров, однако врачи обратили внимание, что многие из них используют маску лишь как модный аксессуар, не заботясь о том, чтобы она плотно прилегала к лицу по бокам, что уменьшает и без того слабую защиту от нее. Специалисты подчеркивают, если вы полны решимости носить маску, чтобы снизить степень тревожности по поводу распространения коронавируса, используйте ее правильно.

Фото: Instagram

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