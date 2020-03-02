Какой макияж подойдет всем, кто носит защитную маску от коронавируса

Большинство инфлюенсеров, отметило британское онлайн-издание Metrо, в своих профилях в социальной сети Instagram и во влогах в YouTube делятся мануалами по созданию макияжа, который идеально сочетается с маской, которую некоторые врачи рекомендуют носить в местах скопления людей, чтобы защититься от вируса.

Большинство визажистов и блогеров, естественно, рекомендуют отказаться от помад, даже от стойких (но это необязательно), и сделать акцент на глаза, так как это единственная часть лица, которая остается открытой. Некоторые предлагают сделать выразительные стрелки или нанести тени с металлическим блеском.