Какой доступный способ вернет коже гладкость и упругость – модель проверила его на себе

Нефритовые ролики мягко массируют тело, чем стимулируют лимфатические узлы и способствуют отводу жидкостей и токсинов. Кроме того, они снимают отечность, улучшают кровообращение и даже придают коже сияние. Об этом сообщают в Daily Star.

«Сначала я использовала ролик для лица, но, когда увидела колоссальную разницу в его текстуре, решила применить его на все свое тело. Я никогда не слышала, чтобы кто-то так делал, поскольку все говорят о пользе использовании этого средства на лице, и нигде больше. Однако, к моему удивлению, это сработало, поэтому такого рода массаж стал частью моего ежедневного ухода за кожей», — сообщила Эмбер Филдс.

Модель отметила, что регулярно занимается спортом и увлажняет свою кожу, но после массажа нефритовыми роликами она была потрясена эффектом от процедуры на ягодицах: «Мое тело выглядит потрясающе, особенно ягодицы — это совершенно новый уровень!».