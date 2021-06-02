Какими косметическими средствами пользовались женщины в далеком прошлом
Само собой, в прошлом у девушек были совершенно другие привычные средства по уходу за собой, они состояли исключительно из натуральных компонентов. С помощью каких компонентов женщины сохраняли свою молодость, рассказывает издание "Медик Форум".
Жительницы Древнего Рима и Греции использовали овес, так как в его составе много полезных компонентов, которые обладают заживляющими и смягчающими свойствами. Девушки принимали овсяные ванны, после чего кожа становилась мягче, очищалась и уменьшались зуд и покраснения. Тогда использовали и другой вид ванн — на основе ослиного молока. В древности это считалось самым действенным способом по сохранению красоты и молодости, также они протирали молочком лицо для уменьшения морщин. На сегодняшний день компонент можно встретить в составе кремов и масок, ведь он позволяет увлажнить кожу и повысить ее барьерные свойства.
Применялись в далеком прошлом и различные пудры. Для этого использовались рис, жемчуг, пропитанные розовым маслом, а для небольшого румянца добавляли кармин. В наше время жемчужную пудру можно встретить в составе масок или тональных кремов, а рис популярен для пилинга.
Благодаря аскорбиновой кислоте в составе, лимонный сок всегда считался идеальным средством для омоложения и осветления кожи. Спрос на цитрус в косметике появился в Викторианскую эпоху.
Для очищения лица в давние времена применяли яблочный уксус, он обладает антибактериальным и противовирусным эффектом. Данные свойства позволяют предотвратить образование акне, обновить клетки и снять воспалительный процесс. А сейчас его можно встретить в средствах для волос.
Фото: freepik.com
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