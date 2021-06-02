Какими косметическими средствами пользовались женщины в далеком прошлом

Само собой, в прошлом у девушек были совершенно другие привычные средства по уходу за собой, они состояли исключительно из натуральных компонентов. С помощью каких компонентов женщины сохраняли свою молодость, рассказывает издание "Медик Форум".

Жительницы Древнего Рима и Греции использовали овес, так как в его составе много полезных компонентов, которые обладают заживляющими и смягчающими свойствами. Девушки принимали овсяные ванны, после чего кожа становилась мягче, очищалась и уменьшались зуд и покраснения. Тогда использовали и другой вид ванн — на основе ослиного молока. В древности это считалось самым действенным способом по сохранению красоты и молодости, также они протирали молочком лицо для уменьшения морщин. На сегодняшний день компонент можно встретить в составе кремов и масок, ведь он позволяет увлажнить кожу и повысить ее барьерные свойства.