Какие знаменитости переборщили с ботоксом и пластикой и пожалели об этом

Британская певица Тулиса Контоставлос также неоднократно подвергалась критике за то, что в погоне за молодостью она переборщила с пластикой и инъекциями, из-за чего стала не похожа сама на себя. Знаменитость сказала: «Мне нравится делать антивозрастные процедуры и процедуры для подтяжки мышц. Также я использую наполнители для губ». Она добавила, что ей абсолютно неприятна критика в свой адрес, так как это несправедливо. В объектив журналистов также попала и Ким Кардашьян, изменения во внешности которой с годами сложно не заметить. Однако знаменитость заявила, что ботокс и филлеры делала, но к пластике не прибегала, так как ей достаточно просто изменить цвет волос, чтобы выглядеть моложе. Среди других звезд, заявивших, что пользуются ботоксом для сохранения молодости — это Памела Андерсон, Кэти Прайс, Бобби Норкросс и другие.

Фото: Globallookpress.com

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