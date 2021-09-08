Какие шесть простых способов точно помогут похудеть в домашних условиях

Как сообщает доктор Холли Филипс, в погоне за красивой фигурой необходимо не забывать об осанке. Правильное положение тела улучшает приток кислорода к мозгу и повышает уровень энергии в течение дня, тогда вы активны большее количество времени.

Также можно совместить приятное с полезным и отправиться на шоппинг. Согласно исследованиям, посещая магазины, женщина может избавиться практически от 400 калорий.

Как сообщают журналисты Daily Star, существует еще один простой и доступный всем способ похудения – уборка дома. Так, одни из исследований показали, что за 18 часов уборки в месяц можно избавиться от 4000 калорий. Весьма полезна для фигуры и работа в саду. В среднем сжечь 400 калорий в час поможет стрижка газона ручной косилкой, 250 калорий за то же время можно потерять во время копания огорода, тогда прополка избавит вас от 175 калорий.