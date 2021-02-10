Какие самые странные тренды пластической хирургии стали популярны в пандемию

Как сообщает онлайн-издание Daily Star, из-за того, что люди много времени проводили дома и при этом и участвовали в многочисленных онлайн-мероприятиях, у них была возможность разглядеть себя со всех ракурсов. Из-за этого возросло недовольство собой и собственной внешностью, даже появился термин Lockdown Face.

Эштон Коллинз, директор британской косметологической клиники Save Face, признался, что в марте у него отбоя не было от клиентов, внезапно обнаруживших у себя искривленный нос, «ужасные морщины» на переносице, обвисшие губы и поплывший овал лица. Посещаемость подведомственной ему клиники за время пандемии увеличилась на внушительные 40%. Причем востребованными оказались в том числе и довольно странные процедуры. Среди пользующихся наибольшим спросом специалисты выделяют лифтинг «золотыми» и «французскими» нитями. при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица. Женщины по-прежнему хотят именно эту устаревшую методику, несмотря на то, что существуют гораздо более эффективные альтернативы «золоту».