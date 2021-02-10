Какие самые странные тренды пластической хирургии стали популярны в пандемию
Как сообщает онлайн-издание Daily Star, из-за того, что люди много времени проводили дома и при этом и участвовали в многочисленных онлайн-мероприятиях, у них была возможность разглядеть себя со всех ракурсов. Из-за этого возросло недовольство собой и собственной внешностью, даже появился термин Lockdown Face.
Эштон Коллинз, директор британской косметологической клиники Save Face, признался, что в марте у него отбоя не было от клиентов, внезапно обнаруживших у себя искривленный нос, «ужасные морщины» на переносице, обвисшие губы и поплывший овал лица. Посещаемость подведомственной ему клиники за время пандемии увеличилась на внушительные 40%. Причем востребованными оказались в том числе и довольно странные процедуры. Среди пользующихся наибольшим спросом специалисты выделяют лифтинг «золотыми» и «французскими» нитями. при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица. Женщины по-прежнему хотят именно эту устаревшую методику, несмотря на то, что существуют гораздо более эффективные альтернативы «золоту».
Еще одна популярная процедура называется «паутина». Суть этой методики – во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл, чтобы запустить процесс омоложения за счет стимуляции выработки коллагеновых волокон. Замыкает топ-3 так называемая подтяжка губ, во время которой хирургическим путем уменьшается пространство между носом и верхней губой, из-за чего она как бы выворачивается и становится более пухлой. Также очень востребованными оказались абдоминопластика, липосакция тела.
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Фото: depositphotos
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