Какие распространенные ошибки в макияже многие часто допускают — и зря!

Сам по себе контуринг незаменимая часть макияжа, а его отсутствие сегодня тоже считается распространенной ошибкой. В то же время навредить может и чрезмерное количество контуринга, например, слишком выбеленное лицо при ярко подчеркнутых скулах может придать вид усталости или несвежести.

Ушла в прошлое и мода на густые наращенные ресницы, конечно, можно не отказываться от данной процедуры, если сделать их натуральными. Кроме того, не стоит обильно покрывать пудрой или тональным кремом зону под глазами, так как из-за тонкой кожи излишки косметики будут не только заметны, но и подчеркивать недостатки вроде мимических морщин. Также не стоит затемнять тенями внутренний уголок глаза, данный прием создаст эффект впалого глаза и добавит возраста.

Главным компонентом макияжа считается правильное увлажнение, которое напитает кожу лица и сделает ее более сияющей.

Не стоит забывать и про брови, сейчас в моде естественность, потому не надо путем коррекции делать из них ниточки или, наоборот, жирно и четко выделять черным карандашом.