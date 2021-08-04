Какие простые способы помогут сохранить помаду на губах в течение дня
Любой девушке, которая накрасила губы, хочется, чтобы помада продержалась как можно дольше и не пришлось постоянно поправлять ее. В косметических магазинах предлагают множество вариантов средств с ультрастойкой формулой, но что делать, если любимая помада не имеет долговечного состава? Ответ на вопрос подготовил визажист Nars Нико Лопес, для этого он собрал простые лайфхаки, которые помогут сохранить макияж даже во время еды.
В первую очередь Нико Лопес предлагает воспользоваться карандашом, но не только обвести контур, а заштриховать губы полностью. «Пусть тебя не смущает, что губы выглядят пересушенными, а тон лежит неровно. Это мы исправим позже», — передает слова визажиста издание Grazia. Второй шаг: с помощью объемной кисти следует нанести на губы пудру, затем накрасить их помадой. Верхнюю губу красят от центра к краям, а нижнюю — справа налево и наоборот.
Чтобы закрепить помаду нужно снова воспользоваться кистью и пудрой, а далее повторить все действия сначала. Для более интенсивного оттенка на губах проделайте перечисленные шаги несколько раз.
Фото: freepik.com
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