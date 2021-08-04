Какие простые способы помогут сохранить помаду на губах в течение дня

В первую очередь Нико Лопес предлагает воспользоваться карандашом, но не только обвести контур, а заштриховать губы полностью. «Пусть тебя не смущает, что губы выглядят пересушенными, а тон лежит неровно. Это мы исправим позже», — передает слова визажиста издание Grazia. Второй шаг: с помощью объемной кисти следует нанести на губы пудру, затем накрасить их помадой. Верхнюю губу красят от центра к краям, а нижнюю — справа налево и наоборот.

Чтобы закрепить помаду нужно снова воспользоваться кистью и пудрой, а далее повторить все действия сначала. Для более интенсивного оттенка на губах проделайте перечисленные шаги несколько раз.